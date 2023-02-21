Sergiy Sydorchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Sydorchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Sydorchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Sydorchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Sydorchuk 2 Mayıs 1991 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сидорчук Сергій Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Sydorchuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergiy Sydorchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Sergiy Sydorchuk'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Sydorchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sidorchuksergey

Sergiy Sydorchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Sydorchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergiy Sydorchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Sydorchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zaporizhya II

1 Eylül 2009 yılında Metalurg Z.

1 Ocak 2013 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Kiev

Sergiy Sydorchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Sydorchuk şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Sergiy Sydorchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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