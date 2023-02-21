Oleksandr Andriyevskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Andriyevskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Andriyevskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Andriyevskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Andriyevskyi 25 Haziran 1994 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Андрієвський Олександр Петрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Andriyevskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Andriyevskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Andriyevskyi'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Andriyevskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andriievskyi/

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Oleksandr Andriyevskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Andriyevskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Andriyevskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Andriyevskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Metalist II

23 Temmuz 2014 yılında Girnyk-Sport

31 Aralık 2014 yılında Metalist II

11 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2015 yılında Dynamo Kyiv II

15 Temmuz 2016 yılında Chornomorets

30 Haziran 2017 yılında Dynamo Kyiv II

16 Ağustos 2017 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2018 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Kiev

Oleksandr Andriyevskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Andriyevskyi şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksandr Andriyevskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlet Kyiv

Ukrayna U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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