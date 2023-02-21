Denys Garmash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Garmash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Garmash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Garmash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Garmash 19 Nisan 1990 tarihinde Milove, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гармаш Денис Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Garmash Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denys Garmash, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Denys Garmash'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denys Garmash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Garmash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denys Garmash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Garmash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2006 yılında RVUFK Kyiv

1 Ocak 2007 yılında Dynamo 3 Kyiv

1 Ağustos 2008 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo Kiev

5 Ocak 2020 yılında Ç. Rizespor

3 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

Denys Garmash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Garmash şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Garmash Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LVUFK Lugansk, Olimpik Donetsk

Ukrayna takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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