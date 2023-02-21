Georgiy Bushchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Bushchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgiy Bushchan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgiy Bushchan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgiy Bushchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Bushchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgiy Bushchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Bushchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Bushchan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Bushchan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Bushchan 31 Mayıs 1994 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бущан Георгій Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Bushchan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Georgiy Bushchan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Georgiy Bushchan'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Bushchan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/georgiybuschan/

Georgiy Bushchan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Bushchan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgiy Bushchan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Bushchan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2011 yılında Dynamo Kyiv II

5 Mart 2014 yılında Dynamo 2 Kyiv

31 Ağustos 2015 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Kiev

Georgiy Bushchan kimdir

Georgiy Bushchan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Bushchan şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh 11 Odesa

Georgiy Bushchan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Georgiy Bushchan nereli

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