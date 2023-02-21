Ruslan Neshcheret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Neshcheret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Neshcheret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Neshcheret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Neshcheret 22 Ocak 2002 tarihinde Mukacheve, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Нещерет Руслан Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Neshcheret Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Ruslan Neshcheret, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ruslan Neshcheret'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Neshcheret Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Neshcheret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ruslan Neshcheret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Neshcheret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

3 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

Ruslan Neshcheret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Neshcheret şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruslan Neshcheret Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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