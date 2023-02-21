Denys Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Boyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Boyko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denys Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Boyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Boyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Boyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Boyko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Boyko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Boyko 29 Ocak 1988 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бойко Денис Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Boyko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Boyko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Denys Boyko'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Boyko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/king_kong_71/

Denys Boyko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Boyko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denys Boyko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Boyko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2009 yılında Obolon Kyiv

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2011 yılında Kryvbas

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2013 yılında Dnipro

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2014 yılında Dnipro

22 Ocak 2016 yılında Beşiktaş

31 Ağustos 2016 yılında Málaga CF

30 Haziran 2017 yılında Beşiktaş

10 Şubat 2018 yılında Dinamo Kiev

30 Haziran 2018 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Kiev

Denys Boyko kimdir

Denys Boyko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Boyko şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Denys Boyko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 1 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denys Boyko nereli

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