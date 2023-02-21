Mykola Shaparenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Shaparenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykola Shaparenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykola Shaparenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykola Shaparenko 4 Ekim 1998 tarihinde Velyka Novosilka Rayon, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шапаренко Микола Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykola Shaparenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykola Shaparenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mykola Shaparenko'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Mykola Shaparenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolay.shaparenko/

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Mykola Shaparenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykola Shaparenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mykola Shaparenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykola Shaparenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Kiev

Mykola Shaparenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykola Shaparenko şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mykola Shaparenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mariupol Youth Sportive School (2010-2011), FC Mariupol (2011-2014), FC Dynamo Kyiv (2015-2017)

Ukrayna takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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