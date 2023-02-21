Oleksandr Karavaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Karavaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Karavaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Karavaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Karavaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Karavaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Karavaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Karavaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Karavaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Karavaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Karavaev 2 Haziran 1992 tarihinde Kherson şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Караваєв Олександр Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Karavaev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Karavaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Karavaev'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Karavaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karavaievaleksandr/

Oleksandr Karavaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Karavaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oleksandr Karavaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Karavaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shakhtar II

1 Şubat 2012 yılında FK Sevastopol

30 Haziran 2014 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2014 yılında Zorya Luhansk

1 Haziran 2015 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2015 yılında Shakhtar D.

12 Temmuz 2015 yılında Zorya Luhansk

31 Aralık 2016 yılında Shakhtar D.

4 Ocak 2017 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

24 Ağustos 2017 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Kiev

Oleksandr Karavaev kimdir

Oleksandr Karavaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Karavaev şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Karavaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Oleksandr Karavaev nereli

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