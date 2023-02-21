Vladyslav Kabaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kabaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Kabaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladyslav Kabaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladyslav Kabaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kabaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Kabaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kabaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Kabaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Kabaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Kabaev 1 Eylül 1995 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кабаєв Владислав Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Kabaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Kabaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Kabaev'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Kabaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kabaev22/

Vladyslav Kabaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Kabaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladyslav Kabaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Kabaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chornomorets II

1 Ocak 2015 yılında Chornomorets

1 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

31 Ağustos 2022 yılında Dinamo Kiev

Vladyslav Kabaev kimdir

Vladyslav Kabaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Kabaev şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Vladyslav Kabaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladyslav Kabaev nereli

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