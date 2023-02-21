Samba Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samba Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samba Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samba Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samba Diallo 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samba Diallo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Samba Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samba Diallo'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Samba Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samba Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samba Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samba Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Eylül 2022 yılında Dinamo Kiev

Samba Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samba Diallo şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Samba Diallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Senegal U17 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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