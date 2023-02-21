Vitaliy Buyalskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Buyalskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Buyalskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Buyalskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Buyalskyi 6 Ocak 1993 tarihinde Kalynivka, Vinnytsya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Буяльський Віталій Казимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Buyalskyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vitaliy Buyalskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ağustos 2014 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Buyalskyi'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Buyalskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitaliy__buyalskiy/

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Vitaliy Buyalskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Buyalskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitaliy Buyalskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Buyalskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo Kyiv II

11 Temmuz 2013 yılında Goverla

30 Haziran 2014 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2014 yılında Dinamo Kiev

Vitaliy Buyalskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Buyalskyi şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Buyalskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 14 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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