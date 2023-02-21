Nazar Voloshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazar Voloshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazar Voloshyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazar Voloshyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazar Voloshyn 17 Haziran 2003 tarihinde Kremenchuk, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Волошин Назар Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazar Voloshyn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Nazar Voloshyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nazar Voloshyn'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nazar Voloshyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazar Voloshyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazar Voloshyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazar Voloshyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Kyiv U19

17 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

31 Aralık 2022 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Kiev

Nazar Voloshyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazar Voloshyn şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nazar Voloshyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metalist Kharkiv (2013-2016), Dynamo Kyiv (2016-2019)

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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