Denys Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Popov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Popov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denys Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Popov 17 Şubat 1999 tarihinde Mygiya, Mykolaiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Попов Денис Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Popov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Popov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Denys Popov'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Denys Popov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/popov19/

Denys Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denys Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Kiev

Denys Popov kimdir

Denys Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Popov şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo Kiew

Denys Popov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Denys Popov nereli

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