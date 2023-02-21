Volodymyr Shepelev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shepelev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Shepelev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Shepelev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Shepelev 1 Haziran 1997 tarihinde Altestove, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шепелєв Володимир Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Shepelev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Volodymyr Shepelev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Shepelev'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Shepelev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shepelev__8/

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Volodymyr Shepelev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Shepelev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Volodymyr Shepelev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Shepelev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2014 yılında Dynamo Kyiv U19

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Kiev

Volodymyr Shepelev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Shepelev şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volodymyr Shepelev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chornomorets Odesa, Dynamo Kyiv

Ukrayna takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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