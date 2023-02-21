Justin Lonwijk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Lonwijk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Lonwijk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin Lonwijk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justin Lonwijk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Lonwijk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Lonwijk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Lonwijk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Lonwijk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Lonwijk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Lonwijk 21 Aralık 1999 tarihinde Tilburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Justin Antonius Lonwijk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Lonwijk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GloBall Group yapmaktadır. Justin Lonwijk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Lonwijk'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Justin Lonwijk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Lonwijk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Justin Lonwijk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Lonwijk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında PSV U17

1 Temmuz 2016 yılında PSV U19

1 Temmuz 2018 yılında PSV U21

1 Temmuz 2019 yılında Utrecht

24 Ocak 2021 yılında Viborg FF

30 Haziran 2021 yılında Utrecht

1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF

22 Eylül 2022 yılında Dinamo Kiev

Justin Lonwijk kimdir

Justin Lonwijk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Lonwijk şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Willem II (-2010), PSV (2010-2018)

Justin Lonwijk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justin Lonwijk nereli

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