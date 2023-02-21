Benito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benito 7 Eylül 1998 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Olabiran Blessing Muyiwa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benito Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Benito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benito'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Benito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında FC Saxan

2 Ağustos 2017 yılında Loko Tashkent

26 Mart 2018 yılında Luch

7 Ağustos 2018 yılında Tambov

3 Ocak 2020 yılında Dinamo Kiev

29 Ağustos 2020 yılında Olimpik Donetsk

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

31 Ağustos 2021 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

Benito kimdir

Benito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benito şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Benito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benito nereli

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