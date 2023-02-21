Vladyslav Vanat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Vanat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Vanat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladyslav Vanat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladyslav Vanat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Vanat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Vanat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Vanat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Vanat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Vanat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Vanat 4 Ocak 2002 tarihinde Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ванат Владислав Андрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Vanat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Vanat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Vanat'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Vanat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladyslav.vanat/

Vladyslav Vanat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Vanat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladyslav Vanat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Vanat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

23 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

30 Ocak 2022 yılında Dinamo Kiev

Vladyslav Vanat kimdir

Vladyslav Vanat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Vanat şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh-2 Kamyanets-Podilskyi (-2014), Dynamo Kyiv (2015-2018)

Vladyslav Vanat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladyslav Vanat nereli

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