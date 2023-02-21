Oleksandr Syrota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Syrota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Syrota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Syrota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Syrota 11 Haziran 2000 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сирота Олександр Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Syrota Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Syrota, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Syrota'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Syrota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Syrota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Syrota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Syrota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

Oleksandr Syrota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Syrota şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Syrota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 24 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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