Kaheem Parris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaheem Parris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaheem Parris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaheem Parris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaheem Parris 6 Ocak 2000 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Kaheem Anthony Parris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaheem Parris Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Dymension yapmaktadır. Kaheem Parris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kaheem Parris'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kaheem Parris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaheem Parris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaheem Parris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaheem Parris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2017 yılında Cavalier SC

3 Eylül 2019 yılında NK Domzale

14 Şubat 2020 yılında NK Krka

30 Haziran 2020 yılında NK Domzale

7 Ağustos 2020 yılında NK Krka

9 Temmuz 2021 yılında FC Koper

2 Eylül 2022 yılında Dinamo Kiev

Kaheem Parris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaheem Parris şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Kaheem Parris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 15 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Jamaika U20 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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