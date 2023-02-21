Maksym Dyachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Dyachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Dyachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Dyachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Dyachuk 21 Temmuz 2003 tarihinde Yasinya, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дячук Максим Ростиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Dyachuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Dyachuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Dyachuk'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksym Dyachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Dyachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Dyachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Dyachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Kiev

11 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

1 Şubat 2023 yılında Dinamo Kiev

Maksym Dyachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Dyachuk şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksym Dyachuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Rakhiv (2014), Nika-05 Ivano-Frankivsk (2016-2017), Skala Morshyn (2017-2019), Dynamo Kyiv (2019)

Ukrayna U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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