Vladyslav Supryaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Supryaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Supryaga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladyslav Supryaga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladyslav Supryaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Supryaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Supryaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Supryaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Supryaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Supryaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Supryaga 15 Şubat 2000 tarihinde Sarata, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Супряга Владислав Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Supryaga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Vladyslav Supryaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Supryaga'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Supryaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladyslavsupriaha/?hl=com

Vladyslav Supryaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Supryaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladyslav Supryaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Supryaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2017 yılında SK Dnipro-1

10 Ağustos 2018 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2019 yılında SK Dnipro-1

31 Temmuz 2020 yılında Dinamo Kiev

30 Ocak 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

Vladyslav Supryaga kimdir

Vladyslav Supryaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Supryaga şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Vladyslav Supryaga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

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Vladyslav Supryaga nereli

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