Vladyslav Dubinchak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Dubinchak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Dubinchak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladyslav Dubinchak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladyslav Dubinchak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Dubinchak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Dubinchak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Dubinchak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Dubinchak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Dubinchak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Dubinchak 1 Temmuz 1998 tarihinde Tomashpil, Vinnytsya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дубінчак Владислав Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Dubinchak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Dubinchak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Dubinchak'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Dubinchak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Dubinchak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladyslav Dubinchak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Dubinchak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

19 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Dynamo Kyiv II

2 Temmuz 2019 yılında Karpaty

30 Haziran 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

28 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

3 Ocak 2022 yılında Dinamo Kiev

Vladyslav Dubinchak kimdir

Vladyslav Dubinchak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Dubinchak şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Vladyslav Dubinchak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Vladyslav Dubinchak nereli

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