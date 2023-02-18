Bojan Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Matic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Matic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Matic 22 Aralık 1991 tarihinde Novi Bečej şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Матић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Matic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Bojan Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Matic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bojan Matic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matke9/

Bojan Maticboyu ve yaşı kaç

Bojan Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bojan Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jedinstvo NB

1 Temmuz 2013 yılında FK Senta

1 Temmuz 2015 yılında FK Zemun

1 Ocak 2016 yılında FK Loznica

18 Temmuz 2016 yılında Macva

17 Temmuz 2018 yılında FC Seoul

7 Şubat 2019 yılında Vojvodina

24 Ocak 2020 yılında Partizan

7 Ekim 2020 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2021 yılında Partizan

26 Temmuz 2021 yılında Pakhtakor

19 Ocak 2022 yılında Vojvodina

11 Ağu 2022 yılında Napredak

Bojan Matic kimdir

Bojan Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Matic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jedinstvo Novi Bečej

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Bojan Matic nereli

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