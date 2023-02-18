Klemen Bolha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Bolha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Bolha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Bolha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Bolha 19 Mart 1993 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Klemen Bolha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Bolha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportagentur Klaus Funk & Partner yapmaktadır. Klemen Bolha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klemen Bolha'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Klemen Bolha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Bolha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Bolha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Bolha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında NK Smartno 1928

30 Haziran 2014 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2019 yılında Zalgiris

4 Ocak 2021 yılında NK Aluminij

1 Temmuz 2022 yılında Napredak

Klemen Bolha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Bolha şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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