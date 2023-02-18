Nikola Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stankovic 24 Nisan 2003 tarihinde Vrnjačka Banja şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Станковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stankovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unnak Sports yapmaktadır. Nikola Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Stankovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ekim 2020 yılında Graficar U19

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

13 Eylül 2021 yılında Graficar

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız

4 Ocak 2023 yılında Napredak

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Nikola Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stankovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Stankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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