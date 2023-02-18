Marko Putincanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Putincanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Putincanin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Putincanin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Putincanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Putincanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Putincanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Putincanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Putincanin 16 Aralık 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mapкo Путинчaнин şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Putincanin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Marko Putincanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Putincanin'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Marko Putincanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Putincanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Putincanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Putincanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2007 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2009 yılında FK Dinamo

1 Ağu 2011 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2012 yılında Donji Srem

1 Ocak 2013 yılında FK Bezanija

9 Şubat 2014 yılında Zhetysu

8 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Radnik

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

18 Ocak 2018 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2018 yılında NK Olimpija

7 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2020 yılında Vozdovac

8 Ocak 2021 yılında Navbahor

1 Temmuz 2021 yılında FCI Levadia

19 Ağu 2022 yılında Napredak

Marko Putincanin kimdir

Marko Putincanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Putincanin şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Marko Putincanin nereli

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