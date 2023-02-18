Nikola Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Marinkovic 10 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Маринковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Marinkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Marinkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Marinkovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Marinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Marinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Marinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Napredak U19

1 Temmuz 2022 yılında Napredak

Nikola Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Marinkovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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