Jovan Zogovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Zogovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Zogovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Zogovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Zogovic 11 Şubat 2001 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Зоговић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Zogovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP yapmaktadır. Jovan Zogovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Zogovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Zogovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Zogovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Zogovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Zogovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında NK Domzale

8 Temmuz 2022 yılında Napredak

Jovan Zogovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Zogovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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