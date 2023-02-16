Bone Uaferro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bone Uaferro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bone Uaferro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bone Uaferro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bone Uaferro 4 Ocak 1992 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya,Mozambik uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bone Uaferro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Steiner Sport Support GbR yapmaktadır. Bone Uaferro, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bone Uaferro'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bone Uaferro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bone Uaferro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bone Uaferro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bone Uaferro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında U. Berlin U17

1 Temmuz 2009 yılında U. Berlin U19

1 Temmuz 2010 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2014 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2019 yılında Saarbrücken

Bone Uaferro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bone Uaferro şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bone Uaferro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VSG Altglienicke (1996-2003), 1. FC Union Berlin (2003-2010)

Almanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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