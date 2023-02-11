Braian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Braian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Braian Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Braian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Braian Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Sanchez 11 Haziran 1993 tarihinde General Arenal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Braian Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Sanchez'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Sanchezboyu ve yaşı kaç

Braian Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Braian Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Riestra

10 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2021 yılında CD Riestra

3 Şubat 2022 yılında Arsenal Sarandí

3 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Braian Sanchez kimdir

Braian Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Sanchez şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Braian Sanchez nereli

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