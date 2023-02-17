Santiago Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Flores 25 Şubat 2001 tarihinde Colón, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gabriel Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Flores Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Santiago Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Flores'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

1 Şubat 2023 yılında Ind. Rivadavia

Santiago Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Flores şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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