Juan Bolado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bolado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Bolado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Bolado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Bolado 22 Temmuz 1997 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Cruz Bolado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Bolado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Bolado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Bolado'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Bolado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Bolado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Bolado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Bolado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Godoy Cruz II

10 Haziran 2019 yılında Godoy Cruz

8 Şubat 2021 yılında CD Maipú

3 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Juan Bolado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Bolado şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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