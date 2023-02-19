Brayner De Alba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayner De Alba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayner De Alba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayner De Alba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayner De Alba 26 Ocak 1993 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayner Jesús de Alba Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayner De Alba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayner De Alba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brayner De Alba'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayner De Alba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayner De Alba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayner De Alba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayner De Alba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2017 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Jaguares FC

Brayner De Alba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayner De Alba şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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