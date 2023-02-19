Jhonier Viveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonier Viveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonier Viveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonier Viveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonier Viveros 28 Nisan 1992 tarihinde Robles şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonier Viveros Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonier Viveros Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonier Viveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonier Viveros'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonier Viveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonier Viveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonier Viveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonier Viveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2012 yılında Dépor FC

1 Ocak 2014 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2016 yılında Once Caldas

1 Ocak 2017 yılında Indep. Medellín

9 Temmuz 2017 yılında Cortuluá

13 Ocak 2018 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2019 yılında CD América

1 Ocak 2020 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

2 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

Jhonier Viveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonier Viveros şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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