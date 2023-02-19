Manuel Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Arias 12 Aralık 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Gardani Arias Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Arias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Manuel Arias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Arias'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cortuluá

1 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Manuel Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Arias şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Manuel Arias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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