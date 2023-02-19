Christian Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Montero 13 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Christian Sebastián Montero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Montero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Montero'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Christian Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında J.J. Urguiza

1 Ocak 2016 yılında CD Morón

1 Temmuz 2018 yılında Excursionistas

4 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Christian Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Montero şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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