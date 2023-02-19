Daniel Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Padilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Padilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Padilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Padilla 15 Aralık 1993 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Enrique Padilla Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Padilla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Daniel Padilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Padilla'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Padilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Padilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Padilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Padilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2017 yılında Junior FC

3 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2019 yılında Junior FC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Moca FC

17 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

Daniel Padilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Padilla şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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