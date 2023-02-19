Breiner Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breiner Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breiner Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breiner Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breiner Paz 27 Eylül 1997 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Breiner Alexander Paz Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breiner Paz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Breiner Paz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Breiner Paz'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Breiner Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Breiner Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Breiner Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breiner Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Millonarios

24 Ocak 2022 yılında Quindío

4 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Breiner Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breiner Paz şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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