Pablo Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Rojas 23 Eylül 1991 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo José Rojas Cardales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Rojas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Pablo Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Rojas'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2016 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2017 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2017 yılında Jaguares FC

30 Haziran 2018 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2018 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2020 yılında Once Caldas

15 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

Pablo Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Rojas şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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