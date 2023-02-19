Omar Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Duarte 18 Temmuz 1995 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da William Omar Duarte Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Duarte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Omar Duarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Duarte'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético Huila

25 Temmuz 2018 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2019 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2021 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2022 yılında Jaguares FC

Omar Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Duarte şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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