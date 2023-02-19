Julian Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Guevara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Guevara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Guevara 4 Mayıs 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sneyder Julián Guevara Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Guevara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Julian Guevara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Guevara'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Guevara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Guevara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Guevara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Guevara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Naxxar Lions FC

6 Nisan 2017 yılında Kemi Kings

12 Temmuz 2018 yılında FC Inter

1 Ocak 2019 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında Delfín SC

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

9 Mayıs 2021 yılında Alianza Petrol.

6 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Julian Guevara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Guevara şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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