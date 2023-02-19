Jorge Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Soto 2 Ağu 1993 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Iván Soto Botero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Soto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Jorge Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Soto'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Pasto

29 Ocak 2016 yılında Chorrillo FC

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

1 Ocak 2020 yılında Envigado

1 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

Jorge Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Soto şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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