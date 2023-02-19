Juan Camilo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camilo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camilo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camilo Garcia 24 Şubat 1997 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo García Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camilo Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Camilo Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Camilo Garcia'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Camilo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camilo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Camilo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camilo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2018 yılında Valledupar

31 Aralık 2018 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

3 Şubat 2023 yılında Jaguares FC

31 Aralık 2023 yılında Millonarios

Juan Camilo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camilo Garcia şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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