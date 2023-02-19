Brayan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Gomez 29 Ocak 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Arley Gómez Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Gomez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Brayan Gomez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Gomez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brayan Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2021 yılında Real Monarchs

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Brayan Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Gomez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.