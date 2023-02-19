Jonathan Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Avila 1 Kasım 1991 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Ávila Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Avila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Avila'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Avila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathanavila3693/

Jonathan Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2009 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2011 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2011 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2016 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2017 yılında Junior FC

10 Ocak 2019 yılında A. Bucaramanga

15 Ocak 2020 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2021 yılında Alianza UDH

4 Ocak 2022 yılında Patriotas

30 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Jonathan Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Avila şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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