Nelino Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelino Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelino Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelino Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelino Tapia 1 Şubat 1991 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nelino José Tapia Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelino Tapia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Nelino Tapia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nelino Tapia'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelino Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelino Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelino Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelino Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Deportes Tolima

10 Temmuz 2016 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Valledupar

1 Ocak 2018 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2021 yılında Jaguares FC

Nelino Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelino Tapia şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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