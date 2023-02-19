Elian Villalobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Villalobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Villalobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elian Villalobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elian Villalobos 6 Ocak 2000 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Elian David Villalobos Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elian Villalobos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elian Villalobos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elian Villalobos'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elian Villalobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elian Villalobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elian Villalobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elian Villalobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Elian Villalobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elian Villalobos şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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