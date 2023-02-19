Jaime Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Diaz 25 Mart 2000 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime de Jesús Díaz Montes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaime Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jaime Diaz'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaime Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaime Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

Jaime Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Diaz şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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