Kleimar Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleimar Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleimar Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleimar Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleimar Mosquera 26 Ocak 2000 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kleimar Andrés Mosquera Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleimar Mosquera Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kleimar Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kleimar Mosquera'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kleimar Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kleimar Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kleimar Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleimar Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Jaguares FC

Kleimar Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleimar Mosquera şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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