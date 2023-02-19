Victor Brid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Brid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Brid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Brid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Brid 25 Ekim 2000 tarihinde Tolú Viejo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Manuel Brid Arroyo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Brid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Brid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Brid'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Brid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Brid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Victor Brid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Brid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Jaguares U20

1 Temmuz 2022 yılında Jaguares FC

Victor Brid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Brid şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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